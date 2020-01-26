Сарри: буду считать глумления фанатов "Наполи" любовью к себе

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал оскорбления болельщиков "Наполи" в свой адрес.



Напомним, что ранее фанаты неаполитанского клуба вывесили баннер перед стадионом "Сан Паоло": "Сарри — горбатый ублюдок. Ты много говорил о "Ювентусе", а затем снял штаны".



- Мы не должны тратить слишком много сил на личные проблемы. Нужно сосредоточиться на командных целях. Нам предстоит провести очень важную встречу. Если болельщики "Наполи" будут глумиться надо мной, посчитаю это проявлением любви, — цитирует слова специалиста издание Goal.



Маурицио Сарри был главным тренером "Наполи" с 2015 по 2018 год и дважды приводил команду к серебряным медалям в Серии А.



В текущем сезоне "Наполи" с 24-мя очками занимает 13-ю строчку в Серии А. "Ювентус" возглавляет турнирную таблицу чемпионата и имеет в своем активе 51 очко.