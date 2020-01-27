Также отмечается, что футболисты "Милана" будут играть с траурными повязками.
Известно, что 41-летний Брайант являлся большим поклонником футбола, и с давних лет болел за "Милан".
Матч "Милан" - "Торино" состоится 28 января.
Напомним, вчера стало известно о гибели Брайанта в Калифорнии. Помимо него, на борту вертолета находились девять человек, включая его 13-летнюю дочь. В живых никого не осталось.
По предварительной информации, трагедия произошла в результате столкновения с холмом.
Матч между "Миланом" и "Торино" начнется с минуты молчания в память о Коби Брайанте
Пресс-служба "Милана" на странице в твиттере сообщила, что матч 1/14 финала Кубка Италии с "Торино" начнется с минуты молчания в память о легенде NBA Коби Брайанте.
Фото: ФК "Милан"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»