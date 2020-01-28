Как сообщает пресс-служба туринского клуба, помимо Роналду, индивидуально тренировались полузащитник Миралем Пьянич и защитник Алекс Сандро.
Стоить отметить, что о повреждении футболистов по итогам матча с "Наполи" информации не поступало.
"Ювентус" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Роналду выступает за туринский клуб с лета 2018 года, перейдя из "Реала" за 112 миллионов евро.
Роналду тренировался по индивидуальной программе
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сегодня работал отдельно от общей группы.
Фото: ФК "Ювентус"
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