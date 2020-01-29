"Неделчару может уйти в "Брешию"? Интерес действительно есть, идет переговорный процесс.
Пока не могу оценить шансы на его уход в зимнее трансферное окно", — цитирует Газизова Sport24.
Также генеральный директор клуба отказался комментировать возможный интерес по Неделчару других клубов.
Неделчару перешел в "Уфу" 2 года назад из бухарестского "Динамо за 1,5 миллиона евро. В этом сезоне 23-летний игрок провел 13 матчей за "Уфу" в РПЛ.
Также на счету Неделчару 9 матчей за сборную Румынии. Летом возникали слухи, что Неделчару после молодёжного Евро хотела приобрести "Рома".
Газизов подтвердил интерес к Неделчару со стороны "Брешии"
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о возможном трансфере Йонуца Неделчару в итальянскую "Брешию".
Фото: ФК "Уфа"
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