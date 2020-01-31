Интересовавший "Спартак" Тамез перешел в "Аталанту"

Фото: Global Look Press

Хавбек "Ниццы" Адриен Тамез присоединится к "Аталанте", информирует Twitter-аккаунт итальянской команды.



25-летний французский футболист арендован "Аталантой" до конца сезона. У клуба будет право выкупа игрока.



В летнее трансферное окно Адриен Тамез мог оказаться в московском "Спартаке". Клубы согласовали переход Тамеза, однако сам футболист отказался от переезда в Россию.



На счету Тамеза в нынешнем розыгрыше Лиги 1 8 матчей и один забитый мяч за "Ниццу". Одной из причин смены клуба являлось недовольство игроком малого количества игрового времени.