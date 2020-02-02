В матче 22-го тура итальянской Серии А лидер турнирной таблицы туринский "Ювентус" разгромил на своем поле "Фиорентину". Дважды с пенальти отличился Криштиану Роналду, а точку в матче в дополнительное время поставил центральный защитник Маттиас Де Лигт.
Чемпионат Италии
22 тур
Ювентус — Фиорентина 3:0
Голы: Роналду, 40, 80 (оба - с пенальти), де Лигт, 90+1
"Ювентус": Щесны, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Куадрадо, Пьянич, Бентанкур, Рабьо (Матюиди, 88), Роналду, Дуглас Коста (Бернардески, 83), Игуаин (Дибала, 67)
"Фиорентина": Дронговски, Лирола (Агудело, 89), Чеккерини, Пеццелья, Геззаль (Влахович, 60), Игор, Бенасси, Пульгар, Дальберт, Кутроне (Соттиль, 73), Кьеза.
Предупреждения: Кьеза, 33, Бонуччи, 35, Пеццелья, 39, Геззаль, 50, Чеккерини, 80.
Роналду поучаствовал дублем в разгроме "Фиорентины"
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