Главный тренер "Торино" отправлен в отставку

Главный тренер "Торино" Вальтер Маццари покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба. Специалист возглавлял команду с января 2018 года.Под его руководством "Торино" одержал 37 побед, сыграл 27 матчей вничью, а также 27 раз проиграл.Новым главным тренером туринского клуба стал Морено Ленго, который работал с юношеской командой "Торино". Соглашение с ним подписано на полгода."Торино" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 27 очков в 22 матчах.