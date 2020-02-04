Главный тренер "Торино" отправлен в отставку

Toro e Mazzarri, risoluzione consensuale— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 4, 2020
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Под его руководством "Торино" одержал 37 побед, сыграл 27 матчей вничью, а также 27 раз проиграл.
Новым главным тренером туринского клуба стал Морено Ленго, который работал с юношеской командой "Торино". Соглашение с ним подписано на полгода.
"Торино" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 27 очков в 22 матчах.