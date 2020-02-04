Экс-главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти рассказал, что имеет желание вернуться к работе.
Спаллетти, который известен российским болельщикам работой в "Зените", возглавлял "Интер" с июня 2017-го года по май 2019-го.
"Это был непростой год и сезон. Если бы я мог управлять всем, то я бы не переставал работать. Мне нужен еще один шанс, как это было в предыдущие годы. Я работал в "Зените", в "Роме" и "Интере", где мы работали, не покладая рук, и выбирались из сложных ситуаций.
Мне кажется, что "Наполи" сделал правильное решение, назначив Гаттузо. Это очень перспективный тренер. Со мной оттуда не связывались. Были встречи с "Миланом", но, как известно, меня уволили. В "Интере" мне платили, чтобы я сидел дома и я это делал. В этом было что-то особенное", - сказал Спаллети в интервью Tuttomercatoweb.
"Интер" в нынешнем сезоне занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команду возглавляет Антонио Конте.
Спаллетти рассказал о желании вернуться к работе
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