Сарри: "Ювентус" не должен воспринимать победу как должное

Главный тренер итальянского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал поражение от "Вероны" (1:2) в 23 туре Серии А.

Источник: Kenta J?nsson / Global Look Press

- Хочу отдать должное "Вероне", которые были активны весь матч. Мы понимали, что важно продержаться первые 25 минут. Если мы хотим побеждать, мы не должны допускать ошибки как в случае с первым голом.



"Ювентусу" нужно понять, что победа не должна восприниматься как должное. Мы должны больше работать, а не почивать на лаврах, когда

это нужно, - цитирует Сарри DAZN.



После 23 туров "Ювентус" возглавляет турнирную таблицу Серии А с 54 очками. "Интер", идущий вторым, отстаёт на три очка, но имеет матч в запасе.