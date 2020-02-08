Сарри: "Ювентус" не должен воспринимать победу как должное

Главный тренер итальянского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал поражение от "Вероны" (1:2) в 23 туре Серии А.
Источник: Kenta J?nsson / Global Look Press
- Хочу отдать должное "Вероне", которые были активны весь матч. Мы понимали, что важно продержаться первые 25 минут. Если мы хотим побеждать, мы не должны допускать ошибки как в случае с первым голом.

"Ювентусу" нужно понять, что победа не должна восприниматься как должное. Мы должны больше работать, а не почивать на лаврах, когда
это нужно, - цитирует Сарри DAZN.

После 23 туров "Ювентус" возглавляет турнирную таблицу Серии А с 54 очками. "Интер", идущий вторым, отстаёт на три очка, но имеет матч в запасе.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Ювентус Верона Сарри Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Мостовой - об уходе Соболева: в "Спартак" надо идти всегда, но он мог сначала помочь "Крыльям" сохранить прописку в РПЛ
Мостовой: мог перейти в "Реал" или "Барселону", но "Сельта" завысила ценник
Коченков - о ЧМ в Саранске: это нефутбольный город, но там пытались это исправить
Ещенко подписал новый контракт со "Спартаком"
Коченков: Когда сбивал Фелиша на 45 секунде, показалось, что это была 5-10 минута матча
Сегодня "Зенит", кроме игры с ЦСКА, сыграет и с "Ленинградцем"
Мостовой: Головин смог бы заиграть в "Челси". Они не борются за АПЛ
В Нидерландах отменили матчи из-за шторма "Киара"
Мостовой - о словах Кутепова про "Сельту": его туда никто не позовет 5
Мостовой - о "Зените" в ЛЧ: у них два состава, а они в очередной раз не вышли из группы 8
Одноклубник Головина Бен-Йеддер обогнал Мбаппе в споре лучших бомбардиров Лиги 1
Елеев рассказал, на какой позиции готов играть в ЦСКА
Сарри: "Ювентус" не должен воспринимать победу как должное
Подписывайтесь на группу "Rusfootball" во Вконтакте! 21
Ригони - о работе с Семаком: при Манчини такой сплоченности не было
Рейнгольд: Соболев произвел на меня впечатление, игрой "Спартака" пока недоволен
Бийол - о подсказках на русском: чувствую, как это важно мне и команде 1
Ригони объяснил, почему жизнь в России лучше, чем в Италии 5
Ригони рассказал, почему дважды досрочно возвращался из аренды
Ригони: музыка моей группы должна сдергивать с девушек нижнее белье 4
Данни - о Кокорине: то, что творится, мне не совсем понятно. Он украсил бы любую команду мира 8
Роналду забивает в 10 матчах чемпионата Италии подряд
"Ювентус" потерпел поражение от "Вероны"
Шишкин может покинуть "Торпедо"
"Монако" с Головиным обыграл "Амьен", забив на 85-й и 93-й минутах 7
Матч "Зенит" - ЦСКА начнется на полчаса раньше, чем планировалось 2
Жены Салаха и Хендерсона родили детей спустя 9 месяцев после камбэка с "Барселоной" 6
Ещенко: пока мы еще не готовы к началу сезона
"Вальядолид" и "Вильярреал" сыграли вничью
Бэйл - в заявке "Реала" на матч с "Осасуной"
Все новости