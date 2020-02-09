В 23-м туре итальянской Серии А "Лацио" одержал выездную победу над "Пармой" со счетом 1:0 и сместил "Интер" со второй строчки турнирной таблицы. "Нерадзурри" сыграют свой матч позже сегодня. Единственный и победный мяч на счету бывшего футболиста московского "Локомотива" Фелипе Кайседо.
Чемпионат Италии
23 тур
"Парма" — "Лацио" 0:1
Голы: Кайседо, 41
"Парма": Коломби, Гальоло (Пеццелла, 79), Алвеш, Якопини, Дармиан, Куртич, Бругман (Кулушевски, 61), Эрнани, Куцка, Капрари (Спрокати, 67), Корнелиус
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Габбарон, Марушич (Лаццари, 57), Рамос, Альберто, Лейва (Катальди, 82), Пароло, Кайседо (Корреа, 62), Родригес, Иммобиле
Предупреждения: Куцка, 35, Кайседо, 56, Лейва, 58, Капрари, 67, Алвеш, 90+1
"Лацио" на выезде обыграл "Парму" и поднялся на второе место в Серии А
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