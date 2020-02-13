В эти минуты на стадионе "Сан Сиро" проходит полуфинальный матч Кубка Италии между "Миланом" и "Ювентусом" (0:0, перерыв).
Шведский нападающий "россонери" получил желтую карточку и пропустит ответную встречу, которая пройдет в Турине.
Ранее Ибрагимович, который перешел в "Милан" в зимнее трансферное окно, получил "горчичник" в четвертьфинальной игре с "Торино". Ответную игру пропустит также защитник Тео Эрнандес, он тоже получил сегодня вторую желтую.
Ибрагимович не сыграет с "Ювентусом" в ответном матче Кубка Италии
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