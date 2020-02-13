Как сообщает Football Italia, встреча "Милан" - "Ювентус" побила рекорд по посещаемости за всю историю полуфинальных матчей в Кубке Италии.
Матч посетили 72 738 зрителей.
Другой матч 1/2 финала Кубка страны между "Интером" и "Наполи" (0:1) посетили 59 601 болельщиков. Встреча тоже состоялась на стадионе "Сан Сиро".
Встреча между "Миланом" и "Ювентусом" завершилась со счетом 1:1. Голы в составе своих команд забили Анте Ребич и Криштиану Роналду.
Матч "Милан" - "Ювентус" стал самым посещаемым в истории полуфиналов Кубка Италии
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