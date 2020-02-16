"Ювентус" без Роналду победил "Брешию". "Фиорентина" разгромила "Сампдорию"

Завершились сразу несколько матчей 24-го тура итальянской Серии А.

Фото: twitter.com/juventusfc

В Турине "Ювентус" принимал на своем поле "Брешию" и победил со счетом 2:0, большую часть матча играя в большинстве. Голы на счету Дибалы и Куадрадо. "Ювентус" выходит на первое место в турнирной таблице.



Чемпионат Италии



24 тур



"Ювентус" — "Брешия" 2:0



Голы: Дибала, 38, Куадрадо, 75



"Ювентус": Щенсны, Сандро, Бонуччи (Кьеллини, 78), Ругани, Данило, Рабьо, Бентанкур, Рэмси (Пьянич, 66 (Матюиди, 73)), Куадрадо, Игуаин, Дибала



"Брешия": Альфонсо (Андреначчи, 10), Чансельор, Матею, Сабелли, Мартелла, Дессена, Бьярнасон (Ндой, 80), Бизоли, Змрхаль, Балотелли, Ай



Предупреждения: Бонуччи, 19, Ай, 33, 38, Игуаин, 43, Бентанкур, 64



Удаления: Ай, 38





Матч "Сампдории" и "Фиорентины" запомнится болельщикам обилием голов. Обе команды играли вдесятером после удалений Мурру и Баделя в конце первого тайма. Матч прошел под диктовку "Фиорентины": фиалки забивали голы на протяжении всего матча и лишь в дополнительное время хозяевам удалось забить гол престижа усилиями Маноло Габбьядини.



"Сампдория" — "Фиорентина" 1:5



Голы: Торсби, 9 (авто.), Влахович, 18 (пен.), Кьеза, 40 (пен.), Влахович, 57, Кьеза, 78, Габбьядини, 90



"Сампдория": Аудеро, Мурру, Коллей, Тонелли, Берешиньски, Линетти, Рамирес (Депаоли, 67), Бертолаччи (Виейра, 46), Торсби (Янкто, 46), Габбьядини, Квальярелла



"Фиорентина": Дронговский, Миленкович, Далберт, Лирола, Касерес, Песселья, Кастровилли (Пульгар, 67), Бадель, Дункан (Бенасси, 71), Влахович, Кьеза (Геззаль, 81)



Предупреждения: Влахович, 18, Мурру, 19, Рамирес, 22, Бадель, 35, Мурру, 39, Бадель, 44, Дункан, 45+1, Коллей, 53, Депаоли, 86



Удаления: Мурру, 39, Бадель, 44