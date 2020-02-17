В матче 26-го тура чемпионата Италии "Милан" обыграл "Торино" со счетом 1:0.
Чемпионат Италии
26 тур
Милан – Торино 1:0
Гол: Ребич, 25.
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Тео, Кьер (Габбия, 44), Лукас Пакета (Бонавентура, 68, Кастильехо, Кессиэ, Беннасер, Ребич (Леау, 88), Ибрагимович.
"Торино": Сиригу, Ансальди, Бремер, Нкулу, де Сильвестри, Войнович (Миллико, 85), Ринкон, Беренгер (Аина, 85), Лукич, Эдера (Дзадза, 64), Белотти.
Предупреждения: Беннасер, 22, Эдера, 34, Кастильехо, 50, Ринкон, 60, Ансальди, 73, Габбия, 85.
"Милан" с минимальным счетом обыграл "Торино"
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