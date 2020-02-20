Балотелли обратился в полицию и обвинил в вымогательстве девушку

Итальянский нападающий Марио Балотелли, выступающий за "Брешию", написал в полицию заявление на девушку, которая вымогает у него деньги, передает Nice-Matin.



Фото: footballinside.net

Три года назад у Балотелли и девушки, имя которой не называется, был половой контакт. На тот момент ей было меньше 18 лет. Сам футболист уверяет, что девушка тогда не просто убедила его, что ей уже есть 18 лет, но и показала соответствующий документ.



После этого девушка требовала с него 100 тысяч евро за молчание. В противном случае она собиралась пойти в полицию. Балотелли же решил первым пойти в полицию и заявить о шантаже.