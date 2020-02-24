По информации La Gazzetta dello Sport, в число претендентов на пост главного тренера милана входит экс-тренер "Лейпцига" Ральф Рангник.
Генеральный директор "россонери" Иван Газидис планирует предложить 61-летнему специалисту трехлетний контракт.
Ранее технический директор "Милана" Паоло Мальдини опроверг информацию об интересе клуба к Рангнику.
Ранее Рангник работал в Германии в "Лейпциге", "Шальке-04", "Хоффенхайме" и многих других немецких клубах.
После 25-го тура Серии А "Милан" идет на седьмой строчке в таблице, набрав 36 очков.
Рангник может стать следующим тренером "Милана"
Руководство "Милана" может пригласить немецкого специалиста Ральфа Рангника на пост главного тренера.
Фото: Global Look Press
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