Форвард "Милана" Златан Ибрагимович может продлить контракт с клубом.
Как сообщает Tuttosport, в текущем соглашении есть пункт, согласно которому контракт со шведом будет автоматически продлен в случае попадания "россонери" в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.
По данным источника, руководство "Милана" сейчас ведет с Ибрагимовичем переговоры о продлении соглашения.
В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за "Милан" 9 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Ибрагимович может остаться в "Милане" даже в случае непопадания в Лигу чемпионов
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