Дибала не может договориться с "Ювентусом" о новом контракте

Туринский "Ювентус" и аргентинский нападающий Пауло Дибала продолжают переговоры по новому контракту форварда.

Фото: Global Look Press

"Ювентус" предлагает игроку зарплату в 9 миллионов евро и различные бонусы за выступления игрока. Сам Дибала настаивает на заработной плате в 12 миллионов евро в год чистыми.



Нынешнее соглашение сторон рассчитано до 2022-го года. "Ювентус" хочет продлить контракт с 26-летним аргентинцем до 2025-го года.



В этом сезоне Пауло Дибала провёл 32 матча за "старую синьору" во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 12 результативных передач.



Сегодня "Ювентус" сыграет на выезде против "Лиона" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало матча в 23:00 по мск.