Официально: "Ювентус" - "Интер" и еще 4 матча Серии А пройдут без болельщиков из-за коронавируса

Матч 26-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Интером" пройдет без болельщиков, сообщает пресс-служба Серии А.

Фото: ФК "Ювентус"

Также без зрителей пройдут еще четыре матча: "Удинезе" - "Фиорентина", "Парма" - СПАЛ, "Милан" - "Дженоа" и "Сассуоло" - "Брешиа".



Такое решение было принято из-за вспышки коронавируса в стране. По последним данным, в Италии число зараженных превысило 400 человек. Число погибших достигло 14 человек.



Сегодняшний матч 1/16 финала Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец", который завершился со счетом 2:1, также прошел без болельщиков. Ранее в Италии были перенесены 42 матча в любительских лигах.