Отмечается, что игры пройдут в мае.
Перенесены следующие встречи: "Ювентус" - "Интер", "Удинезе" - "Фиорентина", "Милан", - "Дженоа", "Парма" - СПАЛ и "Сассуоло" - "Брешия".
Ранее некоторые матчи чемпионата прошли без болельщиков. Также без зрителей прошла встреча Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем".
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, отвечая на вопрос о возможном переносе матчей, ответил, что здоровье болельщиков и футболистов превыше всего.
5 матчей Серии А, включая "Ювентус" - "Интер", перенесены из-за коронавируса
Как сообщает Football Italia, пять матчей 26-го тура чемпионата Италии перенесены из-за коронавируса.
Фото: Getty Images
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