Ранее сообщалось, что в услугах португальца заинтересованы клубы из MLS.
"Я счастлив находиться в Турине. "Ювентус" - лучший клуб Италии, я играю в одной команде с лучшими игроками. Я рад, что мы выиграли трофеи в прошлом году, надеюсь, сделаем это и в этом сезоне. Я в "Ювентусе" для того, чтобы забивать голы и по максимуму помогать команде", - цитирует Роналду Sky Sports.
В нынешнем сезоне Роналду провел 21 матч в чемпионате Италии и забил 21 мяч.
В "Ювентус" форвард перешел из "Реала" летом 2018 года. Сумма трансфера составила 117 млн евро.
Криштиану Роналду заявил, что не покинет "Ювентус"
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду опроверг информацию о том, что он покинет туринский клуб.
Фото: © REUTERS
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