Президент "Интера" назвал главу Серии А самым большим клоуном

Президент миланского "Интера" Стивен Чжан выступил с критикой в адрес главы Серии А Паоло Даль Пино, из-за его решений, связанных с распространением коронавируса.

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"Играть с календарём и всегда ставить здоровье людей на второе место. Вы, вероятно, самый большой клоун, которого я когда-либо видел. Каким будет ваш следующий шаг? И сейчас вы говорите о спортивном мастерстве и честном соперничестве? Как насчёт того, что мы не защищаем своих футболистов и тренеров и просим их играть для вас 24 часа в сутки 7 дней в неделю без перерыва?



Да, я обращаюсь к вам. Наш президент Паоло Даль Пино! Позор вам. Пришло время привлечь вас к ответственности! В 2020 году делают так! Каждый человек в мире, неважно – болеет он за "Интер" или "Ювентус" или вообще не поддерживает никакую команду, должен быть в безопасности. Пожалуйста! Это самая важная вещь для вас, вашей семьи и нашего общества", — написал Чжан в своём Instagram-аккаунте.



Ранее были перенесены практически все матчи 26-го тура Серии А на неопределенный срок из-за обострившейся ситуации с корнавирусом, в том числе игра "Ювентуса" с "Интером".



Число заразившихся коронавирусом на Апенинском полуострове превысило 2000 человек. Число погибших - больше 50.



В турнирной таблице чемпионата Италии лидирует "Лацио". "Интер" отстаёт от римлян на 8 очков, при этом имея два матча в запасе.