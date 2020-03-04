Из-за вспышки коронавируса в стране было принято решение перенести игру на другой день.
Напомним, ранее была отменена встреча между "Ювентусом" и "Миланом".
В конце февраля сообщалось, что в Италии коронавирус был впервые обнаружен у профессионального футболиста.
Еще один матч Кубка Италии перенесен из-за коронавируса
Ответный матч Кубка Италии между "Наполи" и "Интером" не состоится 5-го марта, как планировалось изначально, сообщает Football Italia.
Фото: fourfourtwo.com
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