Розыгрыш Серии А будет приостановлен, если у футболиста найдут коронавирус

Чемпионат Италии возьмет паузу, если у одного из футболистов будет обнаружен коронавирус. Об этом сообщил глава Федерации футбола страны Гибриэле Гравина.



"Если у кого-то выявят коронавирус, будем вынуждены приостановить чемпионат до конца сезона. В таких ситуациях нужно главное сохранить здоровье футболистов", - цитирует Гравину Rai Sport.



Вспышка коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайском Ухане. Сейчас этот вирус выявлен в более чем 90 странах.