Роналду: горжусь тем, что провел тысячу официальных матчей за карьеру

Вчерашняя игра "Ювентуса" в 26-м туре Серии А против "Интера" (2:0) стала тысячной для Криштиану Роналду в его профессиональной карьере. В этой встрече Роналду отметился голевой передачей.
Всего за время своей карьеры Роналду записал на свой счёт 725 голов в 1000 матчах.
Португалец на протяжении своей игровой карьеры выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал", а в "Ювентус" перешёл летом 2018-го года за 117 миллионов евро.
В этом сезоне 35-летний португалец забил 25 голов в 35-ти матчах за "Ювентус" во всех турнирах.