Итальянский футболист вылечился от коронавируса

Губернатор Тосканы Энрико Росси рассказал о случае излечения от коронавируса.

Фото: Sky Sports

"Представители университетской больницы Сиены сообщили мне о полном отрицательном тесте 23-летнего футболиста. Его выздоровление полное не только с клинической точки зрения (в течение нескольких дней у него больше не было симптомов), но и с вирусной", — цитирует Росси Virgilio.



Первым выздоровевшим стал итальянский футболист из команды Серии С "Пьянезе". Сообщалось, что три футболиста и один работник клуба заболели коронавирусом.



Зараженный футболист почувствовал себя плохо перед очередным матчем Серии С и был госпитализирован с жаром. Анализы подтвердили коронавирус. Личность этого футболиста не раскрывается.



По актуальной информации, в Италии выявлено почти 7500 случаев заражения коронавирусом. Число погибших людей близится к 400.



В мире число зараженных превысило 100 000 человек. Скончались почти 4000 человек.