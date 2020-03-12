Сегодня стало известно о том, что у нападающего "Сампдории" Маноло Габбьядини обнаружили коронавирус.
На своей странице в твиттере футболист обратился к болельщикам.
"Мой анализ на коронавирус дал положительный результат. Благодарен всем за поддержку. Со мной всё в порядке, так что не волнуйтесь. Соблюдайте все правила, оставайтесь дома, и всё уладится", - написал Габбьядини.
В нынешнем сезоне на счету Габбьядини 23 матча, в которых он забил семь голов и отдал две результативные передачи.
Габбьядини, у которого обнаружили коронавирус: оставайтесь дома, и всё уладится
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