Габбьядини, у которого обнаружили коронавирус: оставайтесь дома, и всё уладится

Сегодня стало известно о том, что у нападающего "Сампдории" Маноло Габбьядини обнаружили коронавирус.

На своей странице в твиттере футболист обратился к болельщикам.

"Мой анализ на коронавирус дал положительный результат. Благодарен всем за поддержку. Со мной всё в порядке, так что не волнуйтесь. Соблюдайте все правила, оставайтесь дома, и всё уладится", - написал Габбьядини.

В нынешнем сезоне на счету Габбьядини 23 матча, в которых он забил семь голов и отдал две результативные передачи.


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Теги: Габбьядини Сампдория Серия А
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