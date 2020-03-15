"Ювентус" планирует подписать с Роналду контракт до 2024 года

Как сообщает AS, руководство "Ювентуса" планирует подписать новый контракт с нападающим Криштиану Роналду.

Текущее соглашение португальца действует до 2022 года. Новый контракт будет рассчитан до 2024 года. В случае, если с ним будет заключен новый договор, к окончанию контракта футболисту будет уже 39 лет.

В текущем сезоне 35-летний Роналду забил 21 гол в 22 матчах чемпионата Италии.


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Теги: Ювентус Роналду Серия А
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