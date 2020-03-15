"Наполи" и "Интер" хотят приобрести Бога из "Сассуоло"

Полузащитник "Сассуоло" Жереми Бога может покинуть команду в летнее трансферное окно.

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По информации Calciomercato, в 23-летнем ивуарийце заинтересованы "Наполи" и "Интер".



Transfermarkt оценивает Жереми Бога в 20 миллионов евро. Его контракт с "Сассуоло" заканчивается летом 2020-го года.



В "Сассуоло" Бога играет с 2018-го года, перейдя из "Челси" за 3 миллиона евро. Отметим, что у лондонцев есть право выкупа игрока за 15 миллионов евро.



В сезоне 2019/2020 Бога провёл 24 матча за "Сассуоло" в Серии А, в которых забил 8 голов и стал автором 4-х результативных передач.