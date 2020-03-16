"Ювентус" планирует расстаться с Пьяничем

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич может покинуть "Ювентус" ближайшим летом.

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По информации La Gazzetta dello Sport, руководство "Ювентуса" планирует продать Миралема Пьянича в летнее трансферное окно. "Ювентус" не доволен игрой 29-летнего полузащитника в текущем сезоне.



Главным претендентом на Пьянича считается французский "ПСЖ".



Действующий контракт Пьянича со "старой синьорой" заканчивается летом 2023-го года. Transfermarkt оценивает полузащитника в 65 миллионов евро.



В 32-х матчах за "Ювентус" в сезоне 2019/2020 Миралем Пьянич отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.