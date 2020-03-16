Девушка защитника "Ювентуса" Ругани заразилась коронавирусом

Девушка защитника "Ювентуса" и сборной Италии Даниэле Ругани Микела Персико заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своем инстаграме.



"Тест дал положительный результат, но симптомов у меня никаких нет. Чувствую себя хорошо", - написала Персико в своем твиттере.



Напомним, 12 марта стало известно о заражении Ругани коронавирусом. Все футболисты туринского клуба были отправлены на карантин.