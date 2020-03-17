Кришито принял участие в челлендже с туалетной бумагой (видео) Защитник "Дженоа" Доменико Кришито принял участие в челлендже "Оставайся дома", суть которого заключается в чеканке мяча или других предметов.Кришито опубликовал видео, где он чеканит рулон туалетной бумагой. Итальянский футболист бросил вызов Маттиа Перину, Давиду Бираски, Стефано Стураро и Леандро Паредесу. Кришито выступал за "Зенит" с 2011 по 2018 год.pic.twitter.com/iRXbEUdvGg— Александр (@optaluna) March 18, 2020 Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 12:12 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Теги: Кришито Дженоа Серия А Коронавирус Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5