"Златан идёт за вирусом". Ибрагимович начал сбор средств для итальянских больниц на борьбу с коронавирусом

Форвард " Милана " Златан Ибрагимович в своём Instagram-аккаунте опубликовал видео, в котором призвал начать сбор средств на борьбу с пандемией коронавируса.

Фото: Sky Sports

"Италия многое дала мне, и в этот драматический момент я хочу вернуть ещё больше стране, которую люблю. Я решил начать сбор средств для больниц и использовать свои коммуникационные возможности для более широкого распространения информации.



Я рассчитываю на щедрость моих коллег, всех профессиональных спортсменов и тех, кто хочет сделать разумное пожертвование в зависимости от своих возможностей, чтобы мы могли избавиться от этого вируса. Давайте вместе победим коронавирус! И помните: если вирус не идёт к Златану, Златан идёт за вирусом", — написал Ибрагимович.



В Италии наиболее обострено распространение коронавируса из всех европейских стран.



По актуальным данным в Италии вирусом COVID-19 заражено более 30 000 человек. Число погибших превысило 2500 человек.



Матчи итальянской Серии А приостановлены, так же как и матчи остальных ведущих европейских лиг.