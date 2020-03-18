Футболист "Сампдории" сообщил о 15 зараженных коронавирусом людей в клубе

Полузащитник "Сампдории" Якуб Янкто сообщил, что в клубе 15 человек заболели коронавирусом.



"Мы с семьей заперты в квартире и не можем никуда поехать. Неприятно находиться в ограниченном пространстве. Я контактировал с теми, у кого обнаружили коронавирус. Возможно, вирус есть и у меня. Стараюсь не думать об этом. В клубе уже 15 человек заразились коронавирусом. Я должен следовать всем правилам и избегать общественных мест", - приводит слова футболиста Sport.cz.



На 18 марта известно, что в Италии более 35 тысяч человек заразились коронавирусом.