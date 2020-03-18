Девушка Ругани, у которой обнаружили коронавирус, беременна

Ранее у Персико вслед за 25-летним футболистом выявили коронавирус.



"Что теперь будет? У меня четвертый месяц беременности. Даже не могу говорить об этом. Надеюсь, этот вирус никак не повлияет на ребенка. Это очень страшно, хотя доктора говорят, что это не проблема. Мы ждали подходящего момента, чтобы объявить об этой новости. Это должен был быть момент радости", - цитирует Персико Football Italia.



Напомним, на сегодняшний день известно о 220 000 человек, у которых был выявлен коронавирус.