Девушка Ругани, у которой обнаружили коронавирус, беременна

Ранее у Персико вслед за 25-летним футболистом выявили коронавирус.

"Что теперь будет? У меня четвертый месяц беременности. Даже не могу говорить об этом. Надеюсь, этот вирус никак не повлияет на ребенка. Это очень страшно, хотя доктора говорят, что это не проблема. Мы ждали подходящего момента, чтобы объявить об этой новости. Это должен был быть момент радости", - цитирует Персико Football Italia.

Напомним, на сегодняшний день известно о 220 000 человек, у которых был выявлен коронавирус.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ругани Серия А Ювентус Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Невеста Зинченко показала, как футболист тренируется из-за паузы в АПЛ (видео)
Бывший футболист "Спортинга" должен клубу более 16 млн евро
Дзанетти - об интересе "Барселоны" к Мартинесу: он счастлив в "Интере"
Тиль восстановится от травмы к началу апреля
Фил Невилл сохранит пост главного тренера женской сборной Англии
"Бавария" возобновила интерес к Сане
Девушка Ругани, у которой обнаружили коронавирус, беременна
Прядкин заявил, что чемпионат России-2019/20 надо доиграть
Кубок Либертадорес приостановлен из-за коронавируса
"Никого не дадим в обиду". Прядкин прокомментировал ситуацию с истекающими сроками контрактов игроков 2
"Ребенок, который перевернул мое представление о жизни". Мама Кокорина поздравила футболиста с днем рождения
Сане: разрыв крестообразных связок - самая тяжелая травма в моей карьере
Тео Эрнандес за 45 млн евро может перейти в "Ювентус"
Погба опубликовал видео своей тренировки в условиях карантина
Килло: чемпионат Франции возобновится не раньше 15 апреля
Неймар из-за коронавируса уехал в Бразилию 1
Футболист "Сампдории" сообщил о 15 зараженных коронавирусом людей в клубе
Стерлинг может продлить контракт с "Манчестер Сити"
"Спартак" - худший в РПЛ по показателю Fair Play 18
Невесту Роналду раскритиковали в соцсетях за ее шопинг в Португалии во время действия карантина 2
Де Брейне - лучший игрок нынешнего сезона АПЛ по версии The Telegraph
В "Спартаке" ни одного случая заражения Covid-19 зафиксировано не было 4
Полузащитник "Спартака" Шюррле будет помещен на карантин 7
Карпин: сидим дома. Накидайте хороших сериалов 1
Джеррард принял участие в челлендже по чеканке туалетной бумаги (видео) 3
"Берегите себя". Слуцкий обратился к болельщикам (видео)
"Вальядолид" отказался от тестов на коронавирус 1
Министр спорта Италии считает, что Серия А возобновится в мае
Врач "Динамо": боюсь, что 10 апреля чемпионат России не возобновится
Шалимов рассказал, как будет тренироваться "Ахмат" в период паузы в РПЛ 1
Все новости