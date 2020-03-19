Зарплата Роналду из-за коронавируса может быть сокращена на 9 млн евро

Как сообщает Corriere dello Sport, клубы чемпионата Италии из-за эпидемии коронавируса рассматривают возможность пойти на сокращение зарплат футболистов на 20-30%.

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