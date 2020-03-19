Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина не исключил такого варианта.
Если это произойдет, то португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который зарабатывает 31 миллион евро за сезон, существенно потеряет в зарплате: от 6 до 9 млн евро.
Зарплата Роналду из-за коронавируса может быть сокращена на 9 млн евро
Как сообщает Corriere dello Sport, клубы чемпионата Италии из-за эпидемии коронавируса рассматривают возможность пойти на сокращение зарплат футболистов на 20-30%.
Фото: © REUTERS
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