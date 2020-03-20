Итальянские клубы хотят сократить зарплату футболистам до 30% из-за коронавируса

Клубы итальянской Серии А планируют снизить зарплату игрокам до 30% из-за паузы в чемпионате, связанной с распространением коронавируса.

Фото: Serie A

Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter-аккаунте.



По его словам, заработная плата будет сокращена на 30% для тех, кто получает более 1,5 миллиона евро за сезон, и на 15%, если меньше этой суммы.



Ожидается, что этот ход позволит итальянским клубам сэкономить около 250 миллионов евро. Возможные убытки при этом составляют порядка миллиарда евро.



Напомним, что в настоящее время Серия А приостановлена из-за вспышки коронавируса в стране.



Вчера Италия обогнала по числу жертв от вируса COVID-19 Китай. На Апеннинском полуострове скончалось более 3400 человек от инфекции. Число зараженных превысило 40 000 человек.



Количество зараженных коронавирусом в мире близится к отметке в 250 000 человек. Количество погибших — более 10 000 человек.