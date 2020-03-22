Президент "Брешии" назвал коронавирус "новой чумой" и призвал забыть о футболе

Президент "Брешии" Массимо Челлино признался, что уже не думает о возобновлении розыгрыша Серии А в нынешнем сезоне.



В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса. Учитывая тяжёлую ситуацию в Италии, пока неизвестно, когда чемпионат может быть возобновлён.



"Я думаю только о следующем сезоне. Кубок Италии, Скудетто... Владелец "Лацио" хочет получить Скудетто? Пусть забирает.



Есть более важные вещи. Нам нужно думать о том, как выжить, а не о том, когда возобновлять чемпионаты. Что касается футбола, нужно все сдвинуть на следующий сезон. Будьте реалистами, мы имеет дело с чумой.



В текущем сезоне больше нельзя играть. Давайте думать о следующем сезоне", - приводит слова функционера сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.