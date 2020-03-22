Как утверждает Sport Mediaset, 38-летний швед задумывается об окончании карьеры. Если он примет решение закончить выступление, то начнёт тренерскую деятельность.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович может уйти из "Милана" из-за увольнения Звонимира Бобана с поста гендиректора клуба. По некоторым данным, у Бобана возник конфликт с Иваном Газидисом, ещё одним руководителем "Милана". В итоге "россонери" встали на сторону Газидиса.
В текущем сезоне форвард принял участие в 10 матчах "Милана", забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. В "Милан" он перешёл после того, как провёл сезон в MLS за "Лос-Анджелес Гэлакси".
Ибрагимович по окончании сезона может начать тренерскую карьеру
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович может начать работать тренером после окончании сезона.
Фото - Mediaset
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