Ибрагимович по окончании сезона может начать тренерскую карьеру

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович может начать работать тренером после окончании сезона.
Фото - Mediaset
Как утверждает Sport Mediaset, 38-летний швед задумывается об окончании карьеры. Если он примет решение закончить выступление, то начнёт тренерскую деятельность.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может уйти из "Милана" из-за увольнения Звонимира Бобана с поста гендиректора клуба. По некоторым данным, у Бобана возник конфликт с Иваном Газидисом, ещё одним руководителем "Милана". В итоге "россонери" встали на сторону Газидиса.

В текущем сезоне форвард принял участие в 10 матчах "Милана", забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. В "Милан" он перешёл после того, как провёл сезон в MLS за "Лос-Анджелес Гэлакси".


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Теги: Милан Ибрагимович
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