Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони посоветовал "Ювентусу" приобрести форварда "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса.
"Роналду забивает большую часть голов своей команды, но он не чистый нападающий. Нападающий "Тоттенхэма" Кейн - лучший среди тех, кому еще нет 30 лет, но не факт, что он впишется в игру "Юве".
Жезус - вариант получше. Он отдает передачи и сам много забивает. А ему всего 22 года", - приводит слова Тони Tuttosport.
Тони посоветовал "Ювентусу" приобрести Жезуса
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