Тони посоветовал "Ювентусу" приобрести Жезуса

Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони посоветовал "Ювентусу" приобрести форварда "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса.

"Роналду забивает большую часть голов своей команды, но он не чистый нападающий. Нападающий "Тоттенхэма" Кейн - лучший среди тех, кому еще нет 30 лет, но не факт, что он впишется в игру "Юве".

Жезус - вариант получше. Он отдает передачи и сам много забивает. А ему всего 22 года", - приводит слова Тони Tuttosport.


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Теги: Тони Жезус Манчестер Сити Кейн Ювентус Серия А АПЛ Роналду
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