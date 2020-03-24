Роналду и его агент пожертвовали более миллиона евро больницах Португалии

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35-летний форвард вместе со своим агентом Жорже Мендешем пожертвовал больше миллиона евро больницам в Португалии.



Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире большинство чемпионатов приостановлено на неопределенный срок.



В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило две тысячи человек.