35-летний форвард вместе со своим агентом Жорже Мендешем пожертвовал больше миллиона евро больницам в Португалии.
Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире большинство чемпионатов приостановлено на неопределенный срок.
В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило две тысячи человек.
Роналду и его агент пожертвовали более миллиона евро больницах Португалии
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду помогает больницам в Португалии.
Источник: getty images
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