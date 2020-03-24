Об этом сообщает Football Italia.
Напомним, положительный тест на коронавирус сдали сразу три игрока туринцев. Речь идёт о Пауло Дибале, Блейзе Матюиди и Даниэле Ругани. Сейчас все трое не имеет симптомов вируса.
В Италии зафиксировано наибольшее количество смертей от коронавируса.
"Ювентус" завершает двухнедельный карантин из-за коронавируса
Туринский "Ювентус" завершает двухнедельный карантин, связанный с распространением коронавируса в мире.
Источник: getty images
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