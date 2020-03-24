"Ювентус" завершает двухнедельный карантин из-за коронавируса

Туринский "Ювентус" завершает двухнедельный карантин, связанный с распространением коронавируса в мире.

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Об этом сообщает Football Italia.



Напомним, положительный тест на коронавирус сдали сразу три игрока туринцев. Речь идёт о Пауло Дибале, Блейзе Матюиди и Даниэле Ругани. Сейчас все трое не имеет симптомов вируса.



В Италии зафиксировано наибольшее количество смертей от коронавируса.