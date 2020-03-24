Как сообщает Telegraph, футболисты воспользовались паузой в чемпионате, связанной с распространением коронавируса в мире и прошли онлайн-курсы на получение тренерской лицензии.
Напомним, из-за пандемии коронавируса все европейские чемпионаты были приостановлены на неопределенный срок.
Лукаку и Витсель воспользовались карантином, чтобы получить тренерские лицензии
Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку и полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель не теряют время на карантине.
Источник: getty images
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