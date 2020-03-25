Криштиану Роналду хочет уйти из "Ювентуса"

Криштиану Роналду хочет покинуть туринский "Ювентус".
Фото: Rusfootball.info
По информации Diario Gol, на португальского нападающего претендуют "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед". Как сообщает источник, оба клуба уже сделали предложение Роналду.

Возвращение Криштиану Роналду в "МЮ" зависит от того, попадет ли клуб в Лигу чемпионов. Напомним, что Роналду уже играл за "красных дьяволов" в период с 2003-го по 2009-й год.

Роналду перешёл в туринский "Ювентус" летом 2018-го года из мадридского "Реала" за 117 миллионов евро.

Действующий контракт 35-летнего португальца со "старой синьорой" рассчитан до 2022-го года. Transfermarkt оценивает Роналду в 75 миллионов евро.

В сезоне 2019/2020 на счету Роналду 25 голов и 4 результативные передачи в 32-х матчах за "Ювентус" во всех турнирах.


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Теги: Роналду Ювентус Серия А Зарубежные трансферы
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