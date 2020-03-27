В Серии А определят чемпиона, даже если чемпионат не будет доигран

В чемпионате Италии будет определен чемпион вне зависимости от того, будет ли он доигран.

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Об этом сообщил Глава Федерации футбола Италии Габриеле Гравина.



- Если мы все не сможем завершить сезон, то мы все равно хотели бы определить исход спортивных соревнований, которые проходили на футбольном поле. Один из клубов станет чемпионом, - цитирует Гравину Football Italia.



Италия лидирует в мире по количеству смертей от коронавируса (9134). Около 66000 жителей страны продолжают лечение от COVID-19.