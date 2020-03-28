Официально: "Ювентус" объявил о сокращении зарплат футболистов на 4 месяца. Клуб сэкономит 90 млн евро

Туринский "Ювентус" объявил о договоренности с игроками и тренерами первого состава о сокращении зарплаты.

Источник: ФК "Ювентус"

Об этом сообщает официальный сайт клуба.



Такой режим будет действовать четыре месяца. Он связан с убытками из-за пандемии коронавируса в мире.



По информации "Ювентуса", такое решение поможет сэкономить 90 млн евро.



В Италии зафиксировано свыше 92000 случаев заражения коронавирусом. 70 тысяч граждан продолжают лечение, 12000 - вылечились, 10 тысяч человек умерло.