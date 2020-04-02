Президент "Брешии": если заставят нас играть, я не буду выпускать команду на поле

Президент "Брешии" Массимо Челлино заявил, что в случае возобновления чемпионата не позволит игрокам своего клуба выйти на поле.

Напомним, Серия А была приостановлена из-за пандемии коронавируса.



- Этот сезон больше не имеет смысла. Все остановлено, ни одна команда не вернется прежней. Матчи придется проводить без зрителей, а игроки будут рисковать здоровьем.



Возобновление чемпионата — это просто сумасшествие. Если они нас заставят это сделать, я не буду выпускать команду на поле. Будем проигрывать со счетом 0:3 из уважения к гражданам Брешии и их близким, которых больше нет, - сказал Массимо Челлино.



Клуб из Брешии ушел на паузу, находясь на последней строчке турнирной таблицы. Ранее в СМИ появилась информация, что президент римского "Лацио" обвинил Челлино в попытке предотвратить вылет своего клуба из Серии А.



- Меня не волнует вопрос вылета. Пока мы заслуживаем вылететь, и я тоже виноват в этом. Чтобы продлить сезон, нам нужно будет изменить все национальные и международные правила — контракты игроков, бюджеты, сроки расчета с банками, трансферный рынок, подготовка, начало нового сезона. Абсолютный хаос, - приводит слова Челлино Gazzetta dello Sport.



Напомним, что Италия является лидером по количеству смертей от коронавируса. От инфекции в стране скончалось 13155 человек.