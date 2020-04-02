Контракт форварда с итальянской командой рассчитан до грядущего лета.
- Посмотрим, я пока не знаю, чего хочу. Кажется, что-то новое происходит каждый день. Италия — мой второй дом, и было волшебно снова сыграть на переполненном "Сан-Сиро".
Мне не хватало той страсти, которую итальянцы испытывают по отношению к своему футболу, — приводит слова Ибрагимовича Dagbladet.
Таким образом игрок может как завершить карьеру, так и продолжить ее.
В текущем сезоне шведский футболист забил три гола и сделал ассист в восьми матчах.
Ибрагимович: пока не знаю, чего хочу
Страйкер "Милана" Златан Ибрагимович рассказал о своих планах на продолжение карьеры.
Фото: Sky Sports
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