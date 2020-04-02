Ибрагимович: пока не знаю, чего хочу

Страйкер " Милана " Златан Ибрагимович рассказал о своих планах на продолжение карьеры.

Фото: Sky Sports

Контракт форварда с итальянской командой рассчитан до грядущего лета.



- Посмотрим, я пока не знаю, чего хочу. Кажется, что-то новое происходит каждый день. Италия — мой второй дом, и было волшебно снова сыграть на переполненном "Сан-Сиро".



Мне не хватало той страсти, которую итальянцы испытывают по отношению к своему футболу, — приводит слова Ибрагимовича Dagbladet.



Таким образом игрок может как завершить карьеру, так и продолжить ее.



В текущем сезоне шведский футболист забил три гола и сделал ассист в восьми матчах.

