Руководство "Милана" может пригласить бывшего главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери на пост главного тренера.
Как сообщает Sky Sport Italia, итальянский клуб также рассматривает кандидатуру экс-наставника "Лейпцига" Ральфа Рангника, который, как отмечает источник, также рассматривается на должность спортивного директора. В этом случае Эмери останется единственным кандидатом.
Напомним, Эмери ранее возглавлял "Валенсию", "Спартак", "Севилью" и "ПСЖ". Осенью 2019 года он покинул "Арсенал".
"Милан" рассматривает кандидатуру Эмери на пост главного тренера
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