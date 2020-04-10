Запрет на тренировки итальянских клубов будет продлен до 27 апреля

В Италии продлят запрет на тренировки футбольных клубов как минимум до 27 апреля. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.

"Сейчас правительство страны готовит запрет о проведении тренировок. Он будет рассчитан как минимум до 27 апреля. Возможно, до 1 мая.

Определение чемпионов футбольных лиг? Это от меня не зависит. Здесь все в компетенции федерального совета", - приводит слова Малаго Football Italia.

Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены все европейские чемпионаты, кроме белорусского.

Италия занимает второе место в Европе по числу зараженных. Там выявлено более 147 тысяч случаев заражения. Известно, что от коронавируса скончались более 18 тысяч человек.


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Теги: Серия А Коронавирус
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